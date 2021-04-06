Gazeteci Kübra Ulutaş kendini çocuklara adadı

Bursa ve Türkiye genelinde çocuklar için başlattığı yardım kampanyaları ile onların sevgilisi haline gelen Gazeteci Kübra Ulutaş, yüzlerce çocuğun yüzünün gülmesine sebep oldu.

Line Tv Haber Müdürü ve Habertürk Bursa Muhabiri Kübra Ulutaş, Türkiye’de yardıma muhtaç çocuklar için başlattığı kampanyalarla iyilik timsali olarak anılmaya başladı.

Gazeteci Kübra Ulutaş, “Sosyal kampanyalar yapıyoruz, eksik listeleri çıkarıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek isteyen kişilere ulaşıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan sonra onlar da bize ulaşmaya başladılar. Daha çok çocuklarımızın ihtiyaçları ve eğitimleri için yardım topluyoruz” diye konuştu.

Gazeteci Ulutaş, “Yaptığımız kampanyalarla ihtiyaçları toplayıp bunları yaptığımız yayınlar ile Türkiye genelinde birçok vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor. Yaptığımız hayır işlerine destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.