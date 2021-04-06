Başkan Özkan’dan esnaf ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni açılan iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi. Yeni açılan iş yerlerini farklı zamanlarda ziyaret eden Özkan, esnafa ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletirken, kendileriyle pandemi tedbirleri hakkında sohbet etme imkânı oldu.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyarette, esnafın talep ve beklentilerini de dinleyen Özkan, bütün dünyada etkili olan pandemiye karşı topyekûn mücadele vurgusunu yineledi.

Esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Özkan, “Bildiğiniz gibi pandemi memleketimizde de etkisini sürdürüyor. Normalleşme sürecinde asla rehavete kapılmamalıyız. Sık sık vurguladığımız gibi maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına en iyi şekilde uymaya gayret gösterelim. Kurallara ne kadar sıkı uyarsak, bu süreci o kadar hızlı atlatacağımıza inanıyorum. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız ve eski güzel günlerimize yeniden döneceğiz. Bu vesileyle sizlere, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehir merkezinde bulunan tarihî pasajın da kısa süre önce tadilattan geçip yeniden faaliyete girmesinin önemli olduğunu kaydeden Başkan Ali Özkan, “Dokusu bozulmadan şehre yakışır bir düzen alan bu pasajımız da ilçemize renk kattı. Esnaflarımızın da içinde yer almaya başlamış olması bizleri sevindirdi. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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