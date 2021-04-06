Bursaspor’da İsmail Çokçalış sakatlandı - Ümraniyespor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi

Bursaspor’un Altay ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Çokçalış’ın ligin 29. haftasında Ümraniyespor’la oynanacak maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi. Aynı maçta sakatlanan Taha Altıkardeş’in ise önemli bir şeyinin olmadığı belirtildi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında oynanan Altay maçında sakatlanan Bursaspor’un genç oyuncusu İsmail Çokçalış’ın durumunun ciddi olmadığı ancak Ümraniyespor’la oynanacak olan maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Dizi ile ilgili problem yaşayan ve maçtan sonra MR’ı çekilen 21 yaşındaki futbolcunun tedavisine hemen başlanıldı. Altay maçında sakatlanan bir başka isim olan Taha Altıkardeş’in ise durumunun iyi olduğu, bugün yapılan antrenmanda yerini aldığı belirtildi.

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