Hayvan çiftliği sular altında kaldı, kuzular kepçeyle kurtarıldı

İnegöl’de sağanak yağışla beraber Cerrah, Kalburt ve Bedre derelerinde taşkınlar meydana geldi. Bir çok tarım arazisi sular altında kalırken, su seviyesi bazı bölgelerde artmaya devam ediyor. Bölgede ekipler dere yataklarında çalışırken, kapalı olan yollar ise çalışmalar sonrası açılacak. Dün etkili olan taşkınlar sonrası bir çiftlikte sulardan dolayı mahsur kalan kuzular ise kepçe yardımıyla kurtarıldı.

İnegöl'de havaların normalle dönmesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki kar lodosla birlikte erimeye başladı. Etkili olan sağanak yağmurla birlikte bir çok derede taşkınlar meydana geldi. Su taşkınlıklarıyla birlikte bir çok tarım arazisi sular altın kaldı, yollar trafiğe kapandı. Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ekipleri taşkınlıkların yaşandığı dere yataklarında çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Dün gece Cerrah Mahallesinde AFAD ve UMKE ekipleri sabaha kadar nöbet tuttu. Azgın sular önlerine ne aldıysa alıp götürdü. Bir çiftliği sular bastı. Nayvanlar içeride mahsur kaldı. Ekipler kuzuları kepçe yardımıyla kurtararak güvenli bir bölge götürdü.

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