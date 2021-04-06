Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dâire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer'in Minareliçavuş Mahallesi Menekşe Sokak, Meydanlı Sokak, Manolya Sokak ve civarında 07.04.202102.05.2021 tarihleri arasında 10:0018:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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