Bardak yıkarken kalbi durdu

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir kahveci, bardak yıkarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

30 yıllık kahveci çay bardaklarını yıkarken kalp krizinden öldü. İznik Boyalıca Mahallesinde kahvecilik yapan İsmail Avcı (58), bardak yıkarken kalp krizi geçirdi. 2 çocuk babası kahveci, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

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