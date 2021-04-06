Bursa'da 1 asker korona virüsten hayatını kaybetti

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Milli Savunma Bakanlığı, Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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