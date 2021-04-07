Defeko MR ile kabızlık problemine son

Uzmanlar tuvalet alışkanlıklarında sıkıntı olan kişilerde kabızlık, dışkı kaçırma, tam boşaltamama gibi rahatsızlıkların sebebinin anlaşılması için en sağlıklı yolun Defeko MR metodu olduğunu söyledi.

İşlem sırasında anestezi gerektirmeyen uygulama hakkında bilgi veren Burtom Sağlık Grubu Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Gümüştaş, "Defeko MR son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydeden, büyük tuvalet yaparken elde ettiğimiz MR incelemesidir" dedi.

Kabızlığın toplumun en önemli problemlerinden biri olduğuna dikkat çeken Gümüştaş, "Birçok sebebe bağlı kabızlık yaşanabilmektedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarımıza, psikolojik sebeplere bağlı kabızlık olabilir. Bunun dışında pelvik taban kaslarındaki çalışma problemleri, anüs problemleri ve tıkanma sebepleri özellikle rektum distal kesimindeki anal tümöral lezyonlar kabızlığa yol açabilir. Defeko MR incelemesi bu konuda bize ayrıntılı bilgi veren, bu bölgedeki anatomi ve fonksiyonu değerlendiren bir incelemedir" dedi.

MR uygulamasının nasıl yapıldığını da anlatan Gümüştaş, "Defeko MR incelemesi hazırlıklarında, hasta 12 saat aç kalır, incelemeden yarım saat önce makat bölgesinden lavman uygulaması yaptırarak makatını temizler ve sonrasında ultrasonografi jeli verilerek MR içerisinde beze büyük tuvalet yaparken MR tetkiki elde edilir. Bu vesile ile bu bölgedeki kas planlarının değerlendirilmesi olası bir spazmatik kas veya gevşek kas planları, tümöral lezyonlar, polipler, anal yırtıklar, anal bölgedeki fistüller ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olur. Çok kıymetli ve günümüzde radyasyon içermeyen çok önemli bir tetkiktir" diye konuştu.

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