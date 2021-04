Engeller İnegöl Belediyesiyle aşılıyor

İnegöl Belediyesi, görme engelli vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak adına görme engelli bilgisayar kursu düzenledi. 13 öğrencinin eğitim aldığı kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, “Her bireyin gelişimi bizler için kıymetli” dedi.

Her alanda varlığını hissettiren İnegöl Belediyesi, şehirdeki bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) yeni bir kursla görme engelli bireylere kapılarını açtı. İNESMEK bünyesinde görme engelliler bilgisayar kursu düzenlendi. 13 öğrencinin eğitim aldığı kursta, görme engelli kursiyerler kulaklık ve sesli komutlarla bilgisayar kullanımını öğreniyor. Kısa bir süre önce başlayan kursu Salı günü Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte ziyaret etti. Görme engelli öğrencilerle alınan eğitim ve kurs üzerine sohbet eden Taban, yapılan eğitim programına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Taban, “Bugün İNESMEK Kurs Merkezimizdeyiz. Burada tüm vatandaşlarımıza yönelik sunmuş olduğumuz gerek mesleki gerek kişisel gelişim anlamında kurslarımız var. Bu kurslarımıza bir yenisini daha ekledik. Görme engelli vatandaşlarımız için bilgisayar kullanımıyla ilgili kursumuzu açtık. Yaklaşık 1 haftadır eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün de bizler gelip arkadaşlarımızın neler yaptığını, memnuniyetlerini ölçmek adına ziyaret etmek istedik” dedi.

Görme engelliler bilgisayar kullanım kursuna ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, “Yaklaşık 368 saatlik bir kurs gerçekleşecek burada. Bir ilki gerçekleştiriyoruz. Özel eğitim alanlarında eğitim almış öğrencilerimiz mutlaka vardır. Ancak burada bugün 13 öğrenci arkadaşımız klavyelerini kullanarak kulaklık sistemiyle bastıkları harfleri de kullanarak öğretmenlerimizin verdiği bilgiler neticesinde bilgisayar kullanmaya başladılar. Bu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Çünkü her bireyin gelişimi bizler için kıymetli” diye konuştu.

Görme engelliklerle ilgili beyaz baston projesi üzerinde de çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Taban, “İnşallah yapmak nasip olur. Bizim için tüm bireylerimiz önemli. Bu anlamda görme engelli vatandaşlarımıza yönelik de çabalarımızı arttırmak istiyoruz. Bu konudaki fikir ve kanaatleri önemsediğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Bizlere iletilebilecek her konuyu arka planda değerlendirip hayata geçirebileceklerimizi uygulamaya alıyoruz. Burada düzenlenen kursta emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah yeni, farklı tüm inovatif çalışmalarla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

