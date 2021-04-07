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Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı

İHA

Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Bursa’nın ve Bursaspor’un sembol isimlerinden down sendromlu taraftar Turhan Dursun’un Covid19 testinin pozitif çıkması camiada büyük üzüntüye sebebiyet verdi. Yeşilbeyazlı kulübün hem futbol hem de basketbol şubeleri ayrı ayrı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bursa ve Bursaspor camiasının sevilen ismi Turan Dursun, korona virüse yakalandı. Covid19 testi pozitif çıkan down sendromlu yeşilbeyazlı taraftar, camiayı da üzdü. Binlerce kişinin geçmiş olsun mesajları attığı Turan Dursun için, Bursaspor’un hem futbol hem de basketbol şubeleri, sembol ismin sağlığına bir an önce kavuşması için bildiri yayımladı. Bursaspor Kulübü, "Covid19 testi pozitif çıkan Bursamızın sevilen isimlerinden Turhan Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verirken, Frutti Extra Bursaspor da, "Covid19 testi pozitif çıkan Bursa'nın sevilen isimlerinden Turhan Dursun kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Turhan Dursun’un tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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