Yangında onlarca mobilya takımı zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnegöl ilçesinde çıkan yangında iş yerinde bulunan onlarca mobilya takımı zarar gördü.

Yangın Mahmudiye Mahallesi Özlem Sokak’ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde bulunan yaklaşık 20’ye yakın mobilya takımı zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.