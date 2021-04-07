Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 2 yılını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 2 yılını değerlendirdi

İHA

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 2 yılını değerlendirdi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2 yıllık icraatlarını değerlendirdi.
Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Nikahevi’nde düzenlediği toplantıda 2 yıldır yapılanları anlatıldı. Erdem, “31 Mart 2019 seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Ancak pandemi nedeniyle geçen yıl sizlerle bir araya gelemedik. Bu yıl pandemi devam etse de kurallara uyarak sizlerle bir araya gelmek ve Nilüfer’in son 2 yılını değerlendirmek istedik, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Nilüfer’in 34 yıllık bir geçmişi var. 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşan Nilüfer, başlangıçta sadece Bursa’nın toplu konut bölgesiydi. Ve çok hızlı büyüdü.
Kurulduğunda tahmini 50 bin kişinin yaşadığı Nilüfer’de bugün yaklaşık 485 bin kişi yaşıyor. 34 yılda neredeyse 10 kat artan nüfusu buraya çeken şey, sadece planlı yapılaşma değil, aslında sunulan yaşam biçimi oldu. Kente kimlik kazandırmak için hummalı bir çabaya girişen Nilüfer Belediyesi, bu ‘otelkent’i “kültürsanat ve spor kenti’ haline getirdi. Ve Bursa’da adeta bir odak kayması oluşturdu. Eskiden kültürel etkinliklere ulaşmak için Nilüferliler kent merkezine giderdi. Oysa şimdi aynı amaçla bütün Bursa Nilüfer’e geliyor” dedi.
Tarım şehri kimliği
Erdem, “Bugün bütün Türkiye Nilüfer’i çağdaş bir kent kimliğinin yanı sıra ‘sanatın ve sanatçının dostu’ bir yer olarak tanıyor. Kimliğimizle gurur duyuyor ve bu kimlikle yürümeye devam ediyoruz. Öncelikle Nilüfer’e bugün sahip olduğu değerleri kazandıran, bu kente emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ama en çok da, önceki dönem belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkür ediyoruz. Bizler kendisinden devraldığımız bayrağı daha yukarılara taşımak ve bu kentin renklerine yeni renkler eklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilindiği gibi 8 sanayi bölgesini barındıran ve bu yönüyle üretiminemeğin kenti olan Nilüfer, aynı zamanda tarımsal üretim potansiyeli çok yüksek bir kent. Biz bu dönem, işte o potansiyeli harekete geçirmek ve Nilüfer’e ‘Tarım Kenti’ kimliğini kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.
Temiz hava, su, toprak vurgusu
Temiz havası, temiz suyu, temiz toprağı olan, sağlıklı gıda üretebilen ülkeler geleceğin en güçlü ve en zengin ülkeleri olacağını belirten Erdem, “Nilüfer’i, işte o geleceğe hazırlıyoruz. Bu yüzden çevre sağlığına ve tarımsal üretime yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu yüzden Nilüfer’in ‘sanayi kenti’ kimliğini mevcut haliyle korumak ama ‘tarım kenti’ kimliğini büyütmek istiyoruz. Hem ekonomik krizin, hem de pandeminin toplumu bir hayli yorduğu bu dönemdeyiz. Bu koşullar bizim önceliklerimizi de değiştirdi. Tarıma yönelmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlarken, öte yandan halk sağlığına yönelik hizmetlere daha çok ağırlık vermek durumunda kaldık. Kitleleri bir araya getirecek tüm çalışmalarımızı durdurduk. Örneğin meslek edindirme ile kültürsanat ve spor alanındaki tüm eğitim çalışmaları ve etkinliklerimizi durdurduk. Bunları mümkün olduğunca dijital ortamlara taşıdık” ifadelerini kullandı.
Yoksullar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik hizmetler, pandemi döneminde daha büyük bir önem kazandığının altını çizen Erdem, “Bizler dayanışma ile sürecin tüm olumsuzluklarını ortadan kaldırmaya çalıştık. Yapılan işlerin ayrıntısı sizlere dağıtılan dosyada zaten mevcut. Ayrıca yapılan çalışmaları özetlediğimiz kısa bir filmimiz var. Dilerseniz şimdi onu izleyelim, ardından sorularınızı yanıtlamak için ben yeniden burada olacağım” dedi.
Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da izinsiz inşaat yıkımı durduruldu
YEREL HABERLER Bursa’da izinsiz inşaat yıkımı durduruldu
Maden kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Maden kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Yangında onlarca mobilya takımı zarar gördü
YEREL HABERLER Yangında onlarca mobilya takımı zarar gördü
CHP ilçe başkanı AK Parti'ye geçti
YEREL HABERLER CHP ilçe başkanı AK Parti'ye geçti
Bursaspor’un en golcü ismi Batuhan Kör oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un en golcü ismi Batuhan Kör oldu
Azgın sular danayı yuttu
YEREL HABERLER Azgın sular danayı yuttu
TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
YEREL HABERLER TOFAŞ, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun için geçmiş olsun mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Covid-19 testi pozitif çıkan Turan Dursun ...
Engeller İnegöl Belediyesiyle aşılıyor
YEREL HABERLER Engeller İnegöl Belediyesiyle aşılıyor
Eriyen kar suları sevindirdi, 2 günde baraj seviyesi yüzde 15 arttı 2 günde 1,5 aylık su birikti
YEREL HABERLER Eriyen kar suları sevindirdi, 2 günde baraj seviyesi ...
Ailelerin skolyoz teşhisinde görevi çok büyük
YEREL HABERLER Ailelerin skolyoz teşhisinde görevi çok büyük
Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ziyaretçilerini bekliyor Köylüler 2 bin yıldır ayakta duran kalenin restore edilmesini istiyor
YEREL HABERLER Ormanların içinde 2 bin yıldır ayakta kalan kale ...
Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan sırılsıklam ıslandı Kar suları eriyince şelalenin çağıltısı işitenleri ürküttü
YEREL HABERLER Şelale öyle kuvvetli aktı ki, 100 metre yaklaşan ...
Defeko MR ile kabızlık problemine son
YEREL HABERLER Defeko MR ile kabızlık problemine son
Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda kadına tecavüz etmeye çalışan şüpheliye meydan dayağı
YEREL HABERLER Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf ...
Bahar aylarında kurdeşene dikkat
YEREL HABERLER Bahar aylarında kurdeşene dikkat
MOBESE'yle maskesiz avı Bursa'da kurallara uymayanlar MOBESE kameraları tarafından tespit ediliyor
YEREL HABERLER MOBESE'yle maskesiz avı Bursa'da kurallara uymayanlar ...
"Yok artık" dedirten görüntüye bin 483 TL ceza Arızalanan aracı şoförsüz çekti, cezadan kurtulamadı
YEREL HABERLER "Yok artık" dedirten görüntüye bin 483 TL ...
Bursa'da 1 asker korona virüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da 1 asker korona virüsten hayatını kaybetti
Gün batımı mest etti
YEREL HABERLER Gün batımı mest etti
Bardak yıkarken kalbi durdu
YEREL HABERLER Bardak yıkarken kalbi durdu
Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu
YEREL HABERLER Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu
Yağ dökülen yolda otomobiller birbirine böyle girdi
YEREL HABERLER Yağ dökülen yolda otomobiller birbirine böyle girdi
Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi