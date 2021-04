Nilüfer Eko-Kent projesinde adım adım

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, EkoKent projesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu vurgulayarak, “Yakın zaman içinde projenin çıkacağı konusunda Alinur Aktaş’ın sözü var. Seçim döneminde her iki büyükşehir başkan adayı da EkoKent ile beraber uydu kent yapımıyla ilgili kenti yaymak istediklerini, şehir merkezlerin de buralara taşınması gerektiğini söylemişlerdi” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2 yıllık icraatlarını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının ikinci kısmında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, nikahevi ve iptal olabilecek projelerin sorulması üzerine, “Pandemi sebebiyle bazı sıkıntılar yaşadık. Ekonomik anlamda ve projelerin süreci bağlamında. Yollardan sapma olmadığını tespit ettik. Planladığımız gibi yürütüyoruz. Katı atık bedelleri üzerine yapılan bazı spekülasyonlar oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi su faturalarının ucuzlatılması adı altında katı atık bedellerini bir kalemde sildi. Maliyeti ciddi oldu. Yaklaşık 60 milyon liralık yıllık maliyet var. Bizim gibi belediyeler için ciddi rakam. Geçtiğimiz yıllarda organize sanayi bölgelerinde emlak vergisi muafiyeti sebebiyle 3540 milyon lira zararımız oldu. Yaklaşık yıllık 100 milyon liralık kaynak elimizden alındı. 8 tane OSB olan bir kentte bizi çok ciddi anlamda etkiledi. Bazı projelerde ertelemeler yapmak durumunda kalacağız. Ya da yeni kaynaklar arayarak projeleri hayata geçirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Nikah dairesinde ve otoparkta kamulaştırma kararı aldıklarını vurgulayan Erdem, “Yapişletdevret modeliyle yapılan bu iki tesisimizde yüksek bedeller nedeniyle vatandaşlardan ciddi eleştiriler alıyorduk. Kamulaştırma kararı aldık. Bu bina bize ait. Nikahlarımızı uygun fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Toplantı salonları var. Daha sonraki zamanlarda kongre ya da dernek toplantılarının yapılması için kullanılacak. Otopark yüksek ücretliydi. Yarım saat ücretsiz, gün boyu 5 liradan hizmet veriyor. Araçlar için de yıllık kiralama ihalesi yapıyorduk. Bütçeden ciddi paralar çıkıyordu. Bu yıl 98 araç satın aldık. 6 sulama tankeri aldık. Bunlardan ciddi tasarruf elde ettik. 7,5 milyon lira tasarruf elde ettik. Tasarruflarla projelerimizi dönem sonuna kadar bitirmeye çalışacağız” dedi.

Nilüfer sanayisi ve kaçak yapıyla mücadelenin sorulması üzerine Erdem, “GÖRSİAD’ın bir alanı var. İmar planları var. Islah OSB olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar ama OSB olmadılar. OSB olmaları için bazı projelerin hayata geçmesi lazım. Bu arada tespit ettiğimiz plansız alanlardaki yerleşimlere müdahale ediyoruz. Bir fabrikayı yıktık. Vatandaş bize geldiğinde ‘TEKNOSAB’da yerim var. İzin verir misiniz?’ dedi. İleri teknoloji ile üretim yaptığını söyledi. Biz de süreci zamana yaydık.

Hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğiz. Kaçak yapılaşmayla mücadele bu yasal şartlar içinde mümkün değil. Kaçak yapılaşmayla mücadele için vatandaşın arsası hazineye irad kaydedilsin, biz böyle bir önlem almazsak vatandaşlar geliyor, imar barışları aflarıyla ilgili Bursa’nın bir çok bölgesinde gördüğünüz kaçak yapılara şehri teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Alinur Altaş’ın sözü var”

EkoKent projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Turgay Erdem, “O projeye çok önem verdik. EkoKent adıyla bilinen planlamaydı. Değişik bir planlama. Yeşil bantları koruyarak ciddi güzel bir planlamayı getirmiştik. Proje büyükşehir belediyesinde .Yakın zaman içinde projenin çıkacağı konusunda Alinur Aktaş’ın sözü var. Bu konuyu değerlendirdik. Seçim döneminde her iki büyükşehir başkan adayı da EkoKent ile beraber uydu kent yapımıyla ilgili kenti yaymak istediklerini, merkezlerin de buralara taşınması gerektiğini söylemişlerdi. Ulaşım entagrasyonu sağlarsanız, merkezleri kente yaydığınızda kenti büyütebiliriz. Biz yavaş büyümeyi öne sürüyoruz. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ulaşım master planına göre 2035 yılında 975 bin kişilik Nilüfer öngörüyorlar. Bu kadar hızlı bir büyüme istemiyoruz. Yavaş ve kontrollü büyüme istiyoruz. Sanayiyi de bir noktada tutmak istiyoruz. Sanayi yeterli büyüklükte var” şeklinde konuştu.



“Birkaç yıl içinde Nilüfer’in büyük kısmında lavanta üretimi başlayacak”

“Biz geçen yılı tarım yılı ilan etmiştik. Uludağ Üniversitesi ile beraber toprak analizi çalışmasını başlattık” diyerek tarıma vurgu yapan Erdem, “İlk etapta bununla ilgili bir taraftan da Kent Bostanı alanımızda tıbbi aromatik bitki denemelerine başlamıştık. 50 çeşit deneme yaptık. Lavantanın bizim iklimimize uygun olduğunu belirledik. Kurduğumuz NİLKOOP vasıtasıyla çiftçilere teşvik verdik. Birkaç yıl içinde Nilüfer’in büyük kısmında lavanta üretimi başlayacak. Bu ürünün şöyle bir özelliği var. Her türlü kısmından ekonomik olarak yararlanılıyor. Yağı da ciddi oranda çiftçiye değer katıyor. Hem onları işleyip yağını, suyunu çıkartıp satışına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesine yardım ediyoruz. Lavanta yanında 50 çeşit aromatik bitkiler var. Zaman içinde yaygınlaştıracağız” dedi.



“Yeşil alanlarımız Türkiye standartlarından yüksekte”

Nilüfer’in yeşil alanları ile ilgili de soruları yanıtlayan Erdem, “Nilüfer’i yeşil alanlarla değerlendirmek çok yanlış. Nilüfer yeşili ve çevresiyle çok önemli noktada olan ve Türkiye’de 8’inci olarak görünen ilçelerden bir tanesi. 22 yılda 239 park yaptık. 812 bin metrekare alanda yeşil alan olarak düzenlenmiş yeşil alan olarak uygulama yaptık. 2009 yılında de beldelerin dahil olmasıyla 310 parka çıktık. Biz göreve geldiğimiz zaman, 22 yıldır 238 ağaçlandırma alanında fidan dikimleri gerçekleştirdik. Sadece 2 yılda 55 bin fidanı toprakla buluşturduk. 1 milyon 316 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Kişi başına 10 metrekare olması gereken rakam, Nilüfer’de 10,70 metrekare kişi başı yeşil alanımız var. Çevremizdeki orman alanlarını eklediğimiz zaman Türkiye standartlarında yüksek bir rakam” diye konuştu.

Hasanağa, Kayapa bölgelerinde 3 ayrı planın olduğunun anlatan Erdem, "Kayapa belediyesi bize geçtiği zaman o plan vardı. EMİRKOOP’un Balkan Mahallesi altında planlaması vardı. Bizim EkoKent projemiz vardı. 3 alanı birleştirdik. Süreç içinde EkoKent onaylanmadığı için Kayapa ve Balkan Mahallesi planı eski haliyle tekrar yürürlüğe girdi. EkoKent planının çok yakın zamanda büyükşehirden geçeceğini umut ediyorum. Büyükşehir Belediyesi imar komisyonunda görüşüldüğü söyleniyor. Planı geçtiğimizde tapularına kavuştuğunda vatandaşlarımız, farklı bir merkez olarak Bursalıların hizmetine girecek. Nilüfer batıya doğru gelişiyor. Orada da 80 bin nüfusu barındıracak bir alan olacak. 1015 yıl içinde planlı olarak o alanın ortaya çıkacağını düşünüyorum” dedi.

