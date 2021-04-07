Uçurumdan yuvarlanan iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti

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Aydın Akalın/HARMANCIK (BURSA), (DHA)BURSA'nın Harmancık ilçesinde, manyezit madeninde operatör olarak çalışan Halil Bakar (65), kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Harmancık ilçesindeki manyezit madeninde meydana geldi. Halil Bakar´ın kullandığı iş makinesi uçurumdan yuvarlandı. Bakar iş makinesinin altında kalırken, işçiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil Bakar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bakar'ın cansız bedeni, ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN

2021-04-07 12:52:43



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