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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de ses getirecek projelerin hazırlıkları sürüyor

İHA

Karacabey’de ses getirecek projelerin hazırlıkları sürüyor

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Özkan, ilçede yapılan ve plânlanan çalışmalar hakkında Işık’a bilgi verirken, hem bölge hem ülke çapında ses getirecek projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Başkan Ali Özkan, Bursa Milletvekili Zafer Işık’ı makamında ağırladı. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte gerçekleşen ziyarette Işık, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Özkan’dan bilgi aldı. Ali Özkan, Büyükşehir ve bakanlıklardan da destek aldıklarını belirterek, hem bölge, hem ülke çapında ses getirecek tarım, teknoloji, turizm ile sosyal, kültürel ve sportif projeler üzerine çalıştıklarını belirtti.
Özkan, geçmişten gelen alt yapı meselesini kökünden hallederek ilçenin yeni alt yapı ile donatıldığını ve bunun için de deyim yerindeyse Karacabey’in altını üstüne getirdiklerini ifade etti.
Vekil Zafer Işık da Karacabey’de süren çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Işık, bundan sonra da desteklerinin süreceğini ifade ederek, Başkan Özkan’ın başarılarının devamını diledi.

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