İnegöl'de dere sularına kapılan dana için çalışma başlatıldı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde önceki gün meydana gelen sağanak nedeniyle, bir dana dere sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ekipler danayı bulmak için çalışma başlatıldı.

Kent genelinde iki gün önce etkili olan kuvvetli yağışlar ve karların erimesi ile birçok bölgede taşkın meydana geldi. İnegöl ilçesindeki Bilal Mahallesi'nde bulunan Kulaca Deresi'nde de bir dananın sulara kapılıp ilerlediği anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sağanakta, dere içerisinde sürüklenen dananın nerede olduğu belirlenemezken, hayvanın bulunması için İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İnegöl Ziraat Odası başkanı Sezai Çelik de yaptığı açıklamada dananın henüz bulunamadığını belirtti. Bölge halkı da danayı bulabilmek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-07 13:47:06



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