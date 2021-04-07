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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nden öğrencilere akademik destek çağrısı

İHA

İnegöl Belediyesi’nden öğrencilere akademik destek çağrısı

İnegöl Belediyesi’nin Akademik Destek Projesine dair basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere çağrıda bulundu. Taban, “Hangi üniversitede ya da bölümde olduğunuz önemli değil. Bizim için önemli olan İnegöl adına bilimsel bir çalışma yapıyor olmanız” dedi. Konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla akademik çalışma yapan öğrencilere çalışma sırasında konaklama, ulaşım ve rehberlik gibi destekler sağlanacağı açıklandı.
İnegöl Belediyesi, Akademik Destek Projesini açıkladı. İnegöl ile ilgili akademik çalışma yapacak olan öğrencilere 3500 TL ile 6000 TL arasında maddî yardım ve konaklama, ulaşım, rehberlik gibi imkânlar sunulacak. Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Cihad Doğan ile İnegöl Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Kayar’ın da katıldığı basın toplantısında, Başkan Alper Taban, İnegöl olarak şehirleşme noktasında belediyeciliğin görevlerini yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi. Taban, “Bugün özellikle akademik çalışma içerisinde olan gençlerimizi, öğrencilerimizi bu sürece dahil edebilmek adına, onlara teşvik edici imkânlar sunabilmek adına burada toplanmış bulunuyoruz” diye konuştu.
Göreve geldiğinde İnegöl ile alâkalı ne kadar akademik çalışma yapıldığını araştırdığını, 200 civarında yayınlanmış bildiriye ulaştığını kaydeden Taban, “Ulusal Tez Bankasında bunlar yayınlanıyor. Bu günden sonra da bunların artarak devam etmesini istiyoruz. Burada nedir bizim amacımız, hedefimiz? Öğrenci kardeşlerimiz hangi üniversitede olursa olsun konu başlığı İnegöl olmak kaydıyla, altındaki konu başlığını kendisi seçebilir alanı ve branşına göre Bu alanda İnegöl’e dair araştırma yapmasını arzu ediyoruz. Bu bizim için çok kıymetlidir. Yapılacak destek miktarının yüzde 50’si bilimsel çalışmaların devam ettiği dönemde, yüzde 50’si ise çalışmanın tamamlanıp Ulusal Tez Bankasında yayınlanmasından sonra öğrencilere teslim edilecektir. Yüksek lisans tez hazırlığındaki arkadaşlara 3500 TL, sanatta yeterlilik tez çalışmaları için 3500 TL, tıpta uzmanlık için 5000 TL ve doktora çalışmaları için 6000 TL destek vereceğiz. Ayrıca bu arkadaşlarımıza konaklama, İnegöl içi ulaşım, İnegöl içi rehberlik ve İnegöl’e ait talep edilen veri ve bilgi paylaşımı desteği de sağlanacaktır” dedi.

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