İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 1-2

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA)STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Uğur Önay, Çağrıcan Pazarcıklı
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Yunus Emre Duyan (Dk. Fatih Çiplak), Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş (Dk. 46 Ogün Çalışkan), Fatih Üge, Metin Yüksel, Selimcan Temel (Dk. 60 Ahmet Hakan Şahin), Mehmet Özdıraz, Oğuz Çetinkaya, Bünyamin Yavaşoğlu (Dk. 29 Gülhan Üreyen), Ali Aydemir (Dk. 60 Abdülkadir Kuzey)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdullah Yiğiter, Deniz Yılmaz (Dk. 71 Anıl Şahin), Ümit Karaal, Serkan Yavuz, Emrah Taysı, Erman Bulucu, Zeki Korkmaz, Oğuzhan Öztürk (Dk. 89 Şahin Şafakoğlu), Halil İbrahim Sönmez, Mesut Can (Dk. 46 Cerem Talha Dinçer), Mehmet Sıddık İstemi
GOLLER: Dk. 43 Gülhan Üreyen (İnegölspor) Dk. 6 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 17 Mesut Can (AMED Sportif Faaliyetler)
SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Ogün Çalışkan (İnegölspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, evinde ağırladığı AMED Sportif Faaliyetler´e 2-1 yenildi.
6'ncı dakikada gelişen AMED atağında topla buluşan Halil İbrahim müsait pozisyonda topu ağalara gönderdi: 0-1.
17'nci dakikada İnegölspor´lu futbolcuların geri pas hatasında topla buluşan AMED´li Mesut´un ceza sahası içinden vuruşu golü getirdi: 0-2.
43'üncü dakikada AMED Sportif Faaliyetler defansının hatasıyla topla buluşan İnegösporlu oyuncu Gülhan´ın sert vuruşu golü getirdi: 1-2.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-04-07 17:19:15
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