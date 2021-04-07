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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Er: “Transfer tekliflerini düşünmeden reddettim”

İHA

Mustafa Er: “Transfer tekliflerini düşünmeden reddettim”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yeşilbeyazlı takımdaki geleceği ilgili olarak, "Transfer tekliflerini düşünmeden reddettim" dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 41 yaşındaki teknik adam, öncelikle Altay maçına değindi. Er, şunları söyledi:
“Altay maçını kazanmak istiyorduk. İyi bir gidişatımız vardı. Ama Altay maçının zor olacağı belliydi. Biz de ona göre plan hazırladık. Maçın geneline bakarsak en çok bize zarar veren şey, bireysel hataydı. Kırılma anı buydu. Hatalar anlamında sezon başına döndük. Cüneyt konusuna da açıklık getirmek lazım. Antrenmanda sakatlandı ve bir hafta idmana çıkmadı. İğne ile antrenmana çıkardık ve ihtiyaç duyulması halinde oynatırız diye düşündük. Sonra da zorunda kaldık. Tekrar durumuna bakacağız. Emirhan’ın da olmaması gücümüzü kuvvetimizi düşürebiliyor. İstemediğimiz bir netice aldık.”

“Bu oyuncu grubunu kullanamadık”
“Gelecek sezonla alakalı bir planlama yok” ifadelerini kullanan Mustafa Er, şöyle devam etti:
“Hali hazırda bir kongre süreci var. Her maçı kazanmak için oynayacağız bu süreçte. Ama işimiz çok zor. Altay maçını kazansan dahi yüzde 50’ydi. Gerçekçi olmak lazım. Önümüzdeki sezon için bir plan yok. Biz bugüne bakıyoruz. Bu arada futbolcularla konuştuk. Üzgünler. Onlar da çok kazanmak istiyordu. Moral ve motivasyonları düşük. Ama bir an önce toparlayıp hafta sonuna hazırlanacağız. Oyuncularımıza sezon başından bu yana transfer teklifleri geliyor. Biz sürekli transfer konuşmalarının içinde kaldık. 56 aydır bu süreç devam ediyor. Sezon sonu itibariyle de farklı noktalara geldi. Değerli bir noktadayız. Altay maçında gelen scoutları gördünüz. Avrupa’nın büyük liglerinden büyük takımlardan isimler geliyor. Ama benim en çok üzüldüğüm nokta, biz bu oyuncu grubunu kullanamadık."

“O kadar değerli bir takımımız var ki Türkiye ve Avrupa konuşuyor”
“Bu çocuklarla çok farklı bir hikaye yazılabilirdi” diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Er, “Bu şehir, bu camia, bu çocuklara maddi manevi destek çıksın istedim. Bursaspor camiası maalesef paramparça. Hala da bir etkileşim yok. Zaten maddi anlamda çok büyük külfeti yok bu takımın. Ama maddi, manevi bu çocukları sarıp kucaklayamadık. En çok üzüldüğüm nokta bu. Şehrin ileri gelenlerine takılmış herkes. Onlar yapmadı da siz ne yaptınız. Herkesin kendini sorgulaması lazım. O kadar değerli bir takımımız var ki Türkiye ve Avrupa konuşuyor. Ama biz doğru yönetemedik. Neticede de buraya geldik. Taraftarımızın mutlu olduğu oyunlar oynadık. Çok güzel eforlar sarf ettiler” ifadelerini kullandı.

“Kim başkan olursa olsun isimler artık önemli değil”
‘Gelecek sezonla ilgili bir planınız var mı?’ sorusuna ise Mustafa Er şu cevabı verdi:
“Önümüzdeki sene ile yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut yönetim devam ediyor. Aday olacak mı? Kimler çıkacak? Bilemiyorum. Biz antrenmanlarımızı yapıp, maçlarımıza çıkacağız. Lig bittikten sonra bakacağız. Kim gelirse gelsin, isimler çok önemli değil. Şehrin tamamının bu ismin etrafında toplanması lazım. Bir oluşum olması lazım. Herkesin destek vermesi lazım. Bu işi sadece para da çözmeyecek. Herkes taşın altına elini koyacak.”

“Transfer teklifi geldi ama çok net şekilde reddettim”
‘Sizinle alakalı bir transfer teklifi var mı?’ sorusuna ise 41 yaşındaki teknik adam, “Şu an itibariyle yok. 8 aylık süreçte birçok teklif geldik. Ama samimiyetimle söylüyorum, geldiği gibi hiç konuşmadan, kesinlikle buradan ayrılmayacağımı ve bu çocukları terk etmeyeceğimi söyledim. Kulüpler de bunu çok güzel ve olumlu karşıladı. Çünkü bizim bu sene para buldan bağımsız işler yapılıyor. Çok net bir şekilde reddettim. Ama sezon sonu itibariyle her şey olabilir” sözleriyle cevapladı.

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