2. Lig: İnegölspor: 1 - Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında İnegölspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’e 21 mağlup oldu.



Stat: İnegöl

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Uğur Önay xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

İnegölspor: Gökhan Siverek x, Yunus Emre Duyan x (Fatih Çiplak dk. 46 x), Seydi Kayasoy xx, Gökhan Kurumuş x (Ogün Çalışkan dk. 46 x), Fatih Üge xx, Metin Yüksel x, Selimcan Temel x (Ahmet Hakan Şahin dk. 60 x), Mehmet Özdıraz xx, Oğuz Çetinkaya xx, Bünyamin Yavaşoğlu x (Gülhan Üreyen dk. 29 x), Ali Aydemir (Abdülkadir Kuzey dk. 60 x)

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xxx, Deniz Yılmaz xx (Anıl Şahin dk. 71 x), Ümit Karaal xx, Serkan Yavuz xx, Emrah Taysı xxx, Erman Bulucu xx, Zeki Korkmaz xx , Oğuzhan Öztürk xxx (Şahin Şafakoğlu dk. 89 ?), Halil İbrahim Sönmez xxx, Mesut Can xx (Cerem Talha Dinçer dk. 46 xx), Mehmet Sıddık İstemi xxx

Goller: Gülhan Üreyen (dk. 43) (İnegölspor), Halil İbrahim Sönmez (dk. 6), Mesut Can (dk. 17) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı Kartlar: Selimcan Temel, Ogün Çalışkan (İnegölspor)

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