Bursa'ya şehit ateşi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'ya şehit ateşi düştü

DHA

Bursa'ya şehit ateşi düştü


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)ZEYTİN Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye´nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan iki askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın (28) şehadet haberi Bursa'daki ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker şehit oldu. Şehitlerden Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan baba ocağına ateş düşürdü. Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Gökhan Çakır'ın ailesine acı haberi İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberini alan Hasan Çakır ayakta durmakta zorlanırken, Saniye Çakır gözyaşlarına hakim olamadı.
Saniye ve Hasan Çakır çiftinin 4 çocuğunun bulunduğu, şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır´ın 2 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit babasının oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziyede bulundu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Mehmet İNAN
2021-04-07 23:23:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyün 3 bin hayvanı var, meraları ellerinden alındı Meraları ellerinden alınan köylüler meralarını geri istiyor
YEREL HABERLER Köyün 3 bin hayvanı var, meraları ellerinden ...
Sapık, 'Karlos' adlı köpeğin bacağından ısırmasıyla yakalandı (2)
YEREL HABERLER Sapık, 'Karlos' adlı köpeğin bacağından ısırmasıyla ...
'Karlos'un yakaladığı, esnafın dövdüğü taciz şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 'Karlos'un yakaladığı, esnafın dövdüğü taciz ...
Mustafa Er: Bu çocuklarla çok farklı bir hikaye yazılabilirdi
YEREL HABERLER Mustafa Er: Bu çocuklarla çok farklı bir hikaye ...
Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları devam ...
Osmangazi Belediyesi’nin 2020 faaliyet raporu onaylandı Dündar; “Bu işleri yapmak, her baba yiğidin harcı değil”
YEREL HABERLER Osmangazi Belediyesi’nin 2020 faaliyet raporu ...
Avukattan organik üretim
YEREL HABERLER Avukattan organik üretim
Kavaklı’daki binalar kamulaştırılacak Dündar: “Vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atamayız” Riskli binalar için kamulaştırma kararı çıktı
YEREL HABERLER Kavaklı’daki binalar kamulaştırılacak Dündar: ...
2. Lig: İnegölspor: 1 - Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: İnegölspor: 1 - Ahmed Sportif Faaliyetleri: 2
Mustafa Er: “Transfer tekliflerini düşünmeden reddettim”
YEREL HABERLER Mustafa Er: “Transfer tekliflerini düşünmeden ...
İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 1-2
YEREL HABERLER İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 1-2
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' açıklaması: İnsan kuldur, şaşar
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'babalık davası' ...
Bursa Yıldırımspor - Bergama Belediyespor: 0-1
YEREL HABERLER Bursa Yıldırımspor - Bergama Belediyespor: 0-1
Yeni metro hattı muhtarlara anlatıldı
YEREL HABERLER Yeni metro hattı muhtarlara anlatıldı
Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede yaşayanlar, çözüm bekliyor
YEREL HABERLER Bursa'da yıllardır kat mülkiyetlerini alamayan sitede ...
Osmangazi’de camiler bir bir yenileniyor
YEREL HABERLER Osmangazi’de camiler bir bir yenileniyor
YESAŞ’ta ekmek ve pideye zam yok
YEREL HABERLER YESAŞ’ta ekmek ve pideye zam yok
Yıldırım ramazana hazır
YEREL HABERLER Yıldırım ramazana hazır
İnegöl Belediyesi’nden öğrencilere akademik destek çağrısı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden öğrencilere akademik destek ...
İnegöl Belediyespor Efeler liginde çekilme kararı aldı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor Efeler liginde çekilme kararı ...
İnegöl'de dere sularına kapılan dana için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER İnegöl'de dere sularına kapılan dana için çalışma ...
Sahilde korkutan manzara
YEREL HABERLER Sahilde korkutan manzara
65 yaş üstüne özel spor
YEREL HABERLER 65 yaş üstüne özel spor
Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen açık restoranda yemeğe 51 bin lira ...