Şehit ateşi Bursa'ya düştü Acılı baba yürekleri dağladı, “Ben şehit babasıyım vatan sağ olsun” dedi 2 ay önce nikah kıydı düğününü pandemi nedeniyle erteledi

PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın acı haberi Bursa'nın İnegöl ilçesindeki babaevine ulaştı. Şehit babası Hasan Çakır, “Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun” dedi.

Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın İnegöl'deki ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Baba Hasan Çakır aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra acı haber köyde olan anne Saniye Çakır’a verildi. Protokol üyeleri şehit ailesini köyden alıp tekrar ikamet ettikleri eve geldi. Şehit haberini duyanlar ise şehidin evinin önüne akın etti. Şehidin babası Hasan Çakır başsağlığına gelenlere sarılarak, “Ben şehit babası oldum vatan sağ olsun” dedi.



Nikah kıydı ama düğünü yapamadı

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı düğününü ertelediği öğrenildi. Şehidin eşi ise Balıkesir'de babasının evinde olduğu acı haberi burada aldığı ve İnegöl'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Gökhan Çakır'ın cenazesinin yarın İnegöl'e getirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.