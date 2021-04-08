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(Özel) Kadın hırsızlar kredi kartı ile girdikleri evden servet götürdü Bursa'da 3 kadın hırsız gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açıp girdikleri evden 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı 3 kadın hırsız kredi kartıyla evin kapısını açarken ve evden kaçarken kameraya yakalandı

İHA

(Özel) Kadın hırsızlar kredi kartı ile girdikleri evden servet götürdü Bursa'da 3 kadın hırsız gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açıp girdikleri evden 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı 3 kadın hırsız kredi kartıyla evin kapısını açarken ve evden kaçarken kameraya yakalandı

Bursa'da 3 kadın hırsız gündüz vakti kredi kartı ile kapısını açıp girdikleri evden 200 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre 12 yıldır Bursa'da ikamet eden evli ve bir çocuk babası Ahmet Hasan memleketteki babadan kalma evini ve tarlasını satarak kendisiyle birlikte kalan kardeşleri için Bursa'da bir ev almak için harekete geçti. Senelerdir bunun için birikim yapan Ahmet Hasan, altın ve dövizlerini evde saklamaya başladı
Geçen hafta Ahmet Hasan'ın evine gündüz vakti giren kimliği belirsiz 3 kadın hırsız, ailenin tüm hayallerini yıktı. Ahmet Hasan ve kardeşleri ile eşinin dışarıda olmasını fırsat bilen kadın hırsızlar evin dış sokak kapısını kredi kartı ile açıp içeriye girdi. Evde bir süre kalan kadınlar ailenin yeni bir ev almak için biriktirdiği 200 bin lira değerinde döviz ve altını çalarak kaçtı. Çaldıklarını altın ve dövizleri giydikleri kıyafetlerin içine saklayan kadınlar evin kapısını açmaya çalışırken ve evden kaçarken çevredeki bir iş yerinin kameralarına yakalandı. Kadınların panikle kaçma anları dikkat çekti.
Olaydan sonra polise giderek şikayetçi olan Ahmet Hasan kadın hırsızlara seslenip "Çalınan para ve altınlar bana ait değil. Yetim hakkı var. Yetim kardeşlerime ev alacaktım. Yaklaşık 21 bin dolar para ve altın olan çantayı alıp gittiler. Toplam 200 bin lira ediyor. Kimliklerimizin ve pasaportlarımızın olduğu çanta çalındı. Öğlen saat 14:40 civarında girmişler. Olay 10 dakika sürmemiş. Hırsızlar girmişler ve çıkmışlar. Akşam işten geldiğim esnada dolabımın yanına gittiğimde bütün eşyalar yere düşmüş. Saat ve bileziğin yerde olduğunu görünce anladım. Akşam saat 7 gibi. Hemen polisi arayıp durumu anlattım. Gelip parmak izi aldılar. Ertesi gün ise çevredeki güvenlik kameralarını incelediler. 3 kadın nasıl girdi, nasıl çıktılar, izleyip görüntüleri aldılar. Kapıyı nasıl açmışlar ben de anlamadım. Polislerden biri kartla diyor, diğeri cihaz varmış, öyle açmışlar diyor” dedi.

"Çalınan para ve altınlar benim değil. 4 yetim kardeşimin hakkı"
2 yıl önce babasını pankreas kanserinden kaybettiğini söyleyen Hasan, “2019 ikinci ayında babamı kaybettim. Bu parayla ev alacaktım. Memleketteki evimi, tarlamı sattım ev almak için. Ben 2012’den beri Bursa’dayım. Türkiye’de yaşıyorum. Ben rica ediyorum, gören, duyan olur da o para geri gelirse çok memnun olurum. Çünkü o para benim değil. 4 yetim kardeşimin parası. Yaşları 12 ile 7 arasında dört kardeşim var. Onlara ev alacağım. Babam Türkiye’ye geldikten 4 yıl sonra pankreas kanseri oldu ve kaybettik. Bu hırsızlar yakalansın, cezaları hakları verilsin. Cezaevinde yatırsınlar. Polislerden rica ediyorum. Bu işin peşine düşsünler. Benim ablam, annem ve kardeşlerim evdeyken parayı çalmaya gelselerdi kardeşlerimi öldürebilirlerdi. Bu hırsızlar yakalanmazsa kesin birilerini öldürecekler” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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