Yarından itibaren sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bugün karla karışık yağmur beklenen Bursa'da, yarın için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ise cumartesi gününe kadar kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, yarından itibaren sıcaklıklar hissedilir derece azalacak olan Bursa karla karışık yağmurlu, sıcaklık en yüksek 12, en düşük 10 derece olacak.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ise bugün ve yarın kar yağışı etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bugün için sıcaklığın en yüksek 2, en düşük sıfır derece olacağı tahmin edilen Uludağ'da, cumartesi günü en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Uludağ'da kar kalınlığı ise 115 santimetre olarak bildirildi.

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