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Helvanın faydaları saymakla bitmiyor Kilo vermek istiyorsanız, tatlı yerine helva tüketin Yüzyıllık Türk geleneği tok tutup kilo verdiriyor Türk mutfağının vazgeçilmezi ‘Helva’ diyet listelerinin de vazgeçilmezi Kemik hastalıklarından bağışıklığa, kansızlıktan Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa iyi geliyor

İHA

Helvanın faydaları saymakla bitmiyor Kilo vermek istiyorsanız, tatlı yerine helva tüketin Yüzyıllık Türk geleneği tok tutup kilo verdiriyor Türk mutfağının vazgeçilmezi ‘Helva’ diyet listelerinin de vazgeçilmezi Kemik hastalıklarından bağışıklığa, kansızlıktan Alzheimer'a kadar pek çok hastalığa iyi geliyor

Türk mutfağının yüz yıllık vazgeçilmezlerinden helva, diyet listelerinin de vazgeçilmezi. Yüksek besin değeri ile içerisinde güçlü protein kaynağı barındıran helva, tüketildiğinde tokluk hissi vererek kilo almayı da önlüyor. Uzmanlar faydaları saymakla bitmeyen helvanın damar tıkanıklığından kansızlığa, kemik hastalıklarından bağışıklığın kuvvetlenmesine kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini söylüyor.
Doğumdan ölüme, bayramdan şenliğe kadar pek çok farklı adetin temel unsuru olarak masalara gelen helvanın yüzyıllardır Türk gelenek ve görenekleri arasında vazgeçilmez bir yeri var. Türk coğrafyasının kodlayıcı lezzetlerinden biri olma özelliği ile tat hafızalarına kazınan helva sağlık açısında da önemli bir protein deposu.
Türk lezzetlerini Bursa’dan dünyaya duyuran Şener Helva Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sayılgan, yüksek lezzeti ile tatlı ihtiyacımızı karşılayan helvanın, sağlığımız için de olmazsa olmaz besinler arasında en ön sıralarda yer aldığını söyledi.
Sayılgan, “Kabukları soyulduktan sonra kurutulan susamların, ezilmesi sonucunda meydana gelen tahin, çok önemli bir besin kaynağıdır. Güçlü bir protein kaynağı olup tokluk hissi verip, kilo almayı önler. Diyet listelerinin önemli bir destekçisi olduğu gibi Ramazan ayında da sahur vaktinde tüketildiğinde gün boyu açlık hissi yaşatmaz” dedi.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Sayılgan helvanın hiç bilinmeyen faydalarını şöyle sıraladı: “Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıkları önler. Kemik sağlığını destekler. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Damar tıkanıklığına iyi gelir. Hammaddesi olan susamda kolesterol bulunmaz. Kanser hücrelerinin genişlemesini engeller. Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Beyindeki sinir hücrelerinin güçlenmesini sağar. Migren ataklarının hafiflemesini sağlar. Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatır. Karaciğerdeki zararlı maddelerin temizlenmesine iyi gelir. Vücut iltihaplarının daha çabuk iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsaklarda biriken gazı söktürür. Basur üzerinde olumlu etkilere sahiptir.”
100 gram sade tahin helvasının içerisinde 0.1 miligram C vitamini, 0.424 miligram Tiamin, 0.088 miligram Riboflavin, 2.856 miligram Niacin, 0.348 miligram B6 vitamini, 65 miligram folat bulunuyor.

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