BUÜ Hastanesi’ne modern taş kırma cihazı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’nda kullanılmak üzere 1 milyon TL bedelli yeni böbrek taşı kırma makinesi alındı. Tamamen yerli üretim ve son teknoloji donanımlara sahip cihazın maliyeti üniversitenin öz sermayesinden karşılandı.

BUÜ Hastanesi Üroloji Bölümü, yeni taş kırma cihazına kavuştu. Kurulumu tamamlanan cihaz için açılış töreni düzenlendi. Törende Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, hastane yöneticileri, Üroloji Anabilim Dalı’nda görev yapan akademisyenler ve personel katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, plan ve program çerçevesinde üniversitenin genelinde yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. BUÜ Hastanesi’nin 45 yılı geride bıraktığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Eski bir hastaneyiz. 2530 yıllık cihazlarımız var. Bunlar artık ömrünü doldurdu. Yönetim olarak modern ve teknolojik bir dönüşüm yapmaya gayret ediyoruz. Üroloji Anabilim Dalı’nda bulunan ve uzun yıllardır kullanılan taş kırma cihazımızın artık eskidiğini ve ihtiyaçlara cevap veremediğini tespit ettik. Cihazın yenilenmesi için öz sermayemizden 1 milyon TL ayırdık. Yine yerli üretim ve son derece teknolojik bu cihazımız alındı. İnşallah bu cihazla da sadece Bursa’mıza değil, bölgemize hizmet vermiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını, güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeni cihaz hakkında bilgi veren Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan ise, 15 yıldır bir önceki cihazı kullandıklarını ve makinenin artık ömrünü doldurduğunu açıkladı. İhale usulü şeklinde 1 milyon TL bedelle tamamen yerli üretim olan yeni cihazı aldıklarını belirten Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan; “Sınıfının en modern ve donanımlı cihazını aldık. Böbrek taşı konusunda ciddi bir hasta yoğunluğumuz bulunuyor. Hastalarımıza yeni cihazımız sayesinde daha hızlı ve kaliteli hizmet verebileceğiz” dedi.

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