Mudanya'da tarım arazileri sular altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde son yağışlar sonrası Nilüfer çayının taşmasıyla ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Konuyla ilgili incelemelerde bulunan İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya'ya bağlı Dedeköy, Küçükyenice, Balabancık, Hançerli ve Yörükyenicesi kırsal mahallelerinde taşan Nilüfer çayının etrafındaki tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi. Karadağ, “İlçe Müdürlüğümüz teknik personelince ön tespit çalışmaları yapılmış olup sular çekilince hasar tespit çalışmaları yapılacaktır" dedi.

Karadağ, mahalle muhtarları ve arazi sahipleriyle görüşmeler yapıp kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.