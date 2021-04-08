Bakan Soylu, Bursa'da şehit cenazesine katıldı Soylu, şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti

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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır, İnegöl şehitliğine defnedildi. Törene katılan Bakan Soylu, şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'anı Kerim takdim etti.



Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır, memleketi Bursa’da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İnegöl şehitliğindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Ailesine başsağlığı dileyen Soylu, şehidin mezarına toprak attı. Törenin sonunda Soylu, şehidin fotoğrafını, Türk bayrağını ve Kur'anı Kerimi teslim etti. Okunan Kur'anı Kerim ve duaların ardından Soylu, İnegöl'den ayrıldı.

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