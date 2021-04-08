Bursa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 3 ilde cinayet, yaralama ve çek-senet tahsilatı gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen silahlı örgüte yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca, 22 adet tarihi sikke ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucunda çek-senet tahsilatı için silahlı suç örgütü kurduğu tespit edilen şüpheliler incelemeye alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 2 kişinin öldürülmesi, 9 kişinin yaralanması, çok sayıda kişiye tehdit yoluyla yağmalama yaptıkları saptanan suç örgütü üyesi 21 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Bursa ile İstanbul ve Balıkesir´de koordineli çalışma sonucu belirlenen adreslere, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda mermi, 22 tarihi sikke, çok sayıda çek-senet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kimlikleri saptanan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-08 21:11:48
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