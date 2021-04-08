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Bursa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

DHA

Bursa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA merkezli 3 ilde cinayet, yaralama ve çek-senet tahsilatı gibi çok sayıda suça karıştığı tespit edilen silahlı örgüte yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca, 22 adet tarihi sikke ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucunda çek-senet tahsilatı için silahlı suç örgütü kurduğu tespit edilen şüpheliler incelemeye alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından 2 kişinin öldürülmesi, 9 kişinin yaralanması, çok sayıda kişiye tehdit yoluyla yağmalama yaptıkları saptanan suç örgütü üyesi 21 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. 
Bursa ile İstanbul ve Balıkesir´de koordineli çalışma sonucu belirlenen adreslere, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, çok sayıda mermi, 22 tarihi sikke, çok sayıda çek-senet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kimlikleri saptanan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-08 21:11:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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