

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursaspor'un genç oyuncusu İsmail Çokçalış'ın ön çapraz bağları koptu. Çokçalış'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.TFF 1'inci Lig'de Bursaspor'un sahasında oynadığı Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen İsmail Çokçalış'tan kötü haber geldi. 21 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu, yakın süreçte ameliyat olacak.Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti. Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edilen Çokçalış, Bundesliga ekiplerinin yanı sıra Süper Lig'den de birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-08 23:59:00



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