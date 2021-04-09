Dereye uçan aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekleyen şüphelileri, itfaiyeciler sırtında taşıdı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da sürücüsünün `dur´ ihtarına uymadığı içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, kovalamaca sırasında duruyu uçtu. Kazanın ardından 2 kişi yaya olarak kaçarken, itfaiye ekipleri, çıktıkları otomobilin üzerinde mahsur kalan 2 şüpheliyi sırtlarında taşıyarak kurtardı.

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde bugün saat 04.30 sıralarında polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında şüphe üzerine 16 FL 322 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık yarım saatlik takibin ardından Murad Hüdavendigar Bulvarı KGYS kavşağına geldiğinde sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, önce yeşillik alana, ardından da demir korkulukları kırıp dereye uçtu. Sürücü Mehmet Atilla A. ve arkadaşı Mesut K. (40) hafif yaralanırken, araçtan inen 2 kişi ise dere yatağını takip ederek kaçtı. Çağırılan itfaiye ekipleri, şüphelileri sırtında taşıyarak dereden çıkardı.

'HASMIM MISIN KAÇAYIM'

Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Atilla A. polis ekiplerinin "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna, "Kaçan adam değildir. Yollar kısaysa, ömür bitiyorsa bundan bana ne. Kim kovalıyor, bizi kovalayan hasmımızdır. Hasmından kaçan adam gevşektir. Sen hasmım mısın senden kaçayım" dedi.

Şüpheliler, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-04-09 08:08:00



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