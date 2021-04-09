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Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: "Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun" Şehit babası Niyazi Çelikcan: "Vatana hainlik edenleri sen darmadağın eyle Yarabbim" "HDP'yi kapatsınlar kim ne diyebilir?" "Üç kuruşluk adamlara prim vermesinler gelsinler önce biz imza verelim"

İHA

Şehit Yarbay İlker Çelikcan'ın babası: "Oğlumun kanı yerde kalmadı Allah razı olsun" Şehit babası Niyazi Çelikcan: "Vatana hainlik edenleri sen darmadağın eyle Yarabbim" "HDP'yi kapatsınlar kim ne diyebilir?" "Üç kuruşluk adamlara prim vermesinler gelsinler önce biz imza verelim"

Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan’ın babası Niyazi Çelikcan, oğlunun kanını yerde bırakmayan kahramanlara teşekkür ederek, "Acımız biraz olsun dindi. Vatanını seven insanlardan Allah razı olsun, vatana hainlik edenleri darmadağın eyle Yarabbim. Bizim dualarımız hep böyle" dedi.
Yarbay İlker Çelikcan, 2015 yılında Dağlıca'da çıkan çatışmada pusuya düşen askerlerini almak için bölgeye gitmiş, teröristlerle saatlerce çatışarak aldığı askerleri ile geri döndüğü sırada uğradığı bombalı saldırı sonrası şehit düşmüştü. Eren10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın BestlerDereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.
Şehit yarbay Yarbay İlker Çelikcan'ın babası Niyazi Çelikcan, Fırat Şişman isimli teröristin öldürülmesinin acılarını bir nebze de olsa hafiflettiğini söyledi. Niyazi Çelikcan, "İnşallah kökleri kazınır, birisi değil kökleri kazınır bunların. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bunlar bizim ülkemize hem mermiyi sıkıyorlar hem de aylık alıyorlar, bizim içimizi acıtan bu. Bunların kökünü kazıyın. PKK bizim canımızı almış ben ölsem ne olur. Vatan için hepimizin canı feda olsun. vatan olmadan hiçbir şey olmaz önce vatan bayrak. Biz vatanımıza, bayrağımıza, Kur'an'ımıza sevdalıyız. Bizim gidecek yerimiz de yok. Biz bu vatandan çıkamayız hiçbir yer de bizi kabul etmez. Bu teröristleri yok etsinler. Milletvekiliymiş neymiş her birini yok etsinler. Biz bu vatanın arkasındayız. Kökleri bitmeden acımız bitmez. 'PKK Türkiye'yi tükürüğü ile boğar' deyip aylık alıyorlar bunları yok edin. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu mücadele ediyor teröristlerle gerçekten teşekkür ediyoruz. Hiç durmasın kim ne derse desin bunların kökünü kazısınlar. HDP nedir ya üç kuruşluk insanlara prim veriyorlar. Kapatsalar kim ne diyebilir. Gelsinler öncelikle biz imza verelim. Bunlar bizim canımızı yaktılar başka ana babanın canını yakmasınlar" dedi.

"Kızı 5 yıldır babam kar yağınca gelecek diye bekliyor"
Oğlunun şehit olmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acılarının çok taze olduğunu belirten baba Çelikcan, "5 yıl nasıl geçti gelsinler sorsunlar. Benim 2 tane torunum var. Kız daha o zamanlar 1,5 yaşındaydı. Dede ben babamı özledim diyordu. Ben torunuma yıllarca cevap veremedim. Yıllarca kar yağınca gelir diye avundu. Bir baba olarak dede olarak bu acıya katlanabilir misin? Parka götürüyorduk dede herkesin babası sallıyor benim babam nerede diyordu. Bu acılar bizleri öldürüyor. Bir nebze olsun acımız bu haberlerle hafifliyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Vatanını seven insanlardan Allah razı olsun ama vatana hainlik edenleri sen darmadağın eyle Yarabbim. Bu vatana kim hainlik yapıyorsa darmadağın eylesin bizim dualarımız hep bunlarla" diye konuştu.

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