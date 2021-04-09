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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı

İHA

Barajlar doldu, kuyular devre dışı kaldı

Bursa’da kurak geçen 2019 ve 2020 yıllarında toplam 155 derin kuyudan desteklenen su ile şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barajlardaki doluluk oranlarının beklenen seviyeye ulaşmasıyla 20 ay aradan sonra kuyuları devre dışı bıraktı. Kuraklığa rağmen Bursalıları bir gün bile susuz bırakmadıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, vatandaşlardan rehavete kapılmayıp, tasarruflu davranmaya devam etmelerini istedi.
Son 100 yılın en kurak kış mevsimini 2019 yılında geçiren, 2020 yılı Aralık ayında barajlardaki su rezervi sadece 70 günü karşılayacak kadar düşen Bursa, 2021 yılıyla birlikte gelen yağmur ve karla rahat bir nefes aldı. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarının seviyesinin kuraklık sebebiyle düşmesiyle birlikte 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle mevcut 80 adet derin su kuyusu devreye alınmıştı. Kuraklığın 2020’de de devam etmesiyle ilave 75 adet derin kuyu açılarak şehrin susuz kalması önlenmişti. Yeraltı kaynaklarında 2020 yılı içerisinde 49 milyon metreküp su temini sağlanırken, kuyuların devreye alınmaması hâlinde barajlardaki su rezervi 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bitmiş olacaktı.
Kuyular devre dışı
Kurak geçen iki yıl boyunca su seviyeleri yüzde 20’lerin altına düşen her iki barajı da derin su kuyuları ile destekleyerek Bursalıların bir gün bile susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Çınarcık Barajı’ndaki suyun kente getirilmesi yönündeki çalışmalara da hız vermişti. Çınarcık Barajı isale hattı ve su depolarıyla ilgili projeleri DSİ’den teslim alan ve ihaleye hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılıyla birlikte gelen kar ve yağmurlarla rahat bir nefes aldı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajındaki doluluk yüzde 70’e, Nilüfer Barajındaki doluluk da yüzde 80 seviyesine ulaştı. Karların erimesiyle birlikte seviyenin daha da artması beklenirken, 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle tüm derin kuyular devre dışı bırakıldı. Artık şebekeye sadece Uludağ pınarlarından gelerek Doğancı ve Nilüfer Barajlarında toplanan kaynak suları verilmeye başlandı.
Tasarrufa devam
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile birlikte Doğancı Barajına gelerek, mevcut su rezervi hakkında bilgi aldı. Son iki yılın kurak geçmesine rağmen vatandaşları bir gün bile susuz bırakmadıklarının altını çizen Başkan Aktaş, “Eğer zamanında derin kuyuları açmasaydık, daha 2020 yılının başında barajlarımızdaki su tükenecekti. Bu yaptığımız yatırımın ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeterli. Nilüfer ve Doğancı barajlarımızın kapasitesi 70 milyon metreküp. Şehrimizin hızlı nüfus artışı ve pandemi sebebiyle 2020 yılı merkez su tüketimimiz 145 milyon metreküp civarında gerçekleşti. Şuanda Doğancı Barajında yüzde 70, Nilüfer Barajında da yüzde 80 doluluğa ulaştık. Bugün itibariyle de kuyu sularını devre dışı bırakıyoruz. Projelerini teslim aldığımız ve ihaleye hazırlandığımız Çınarcık Barajı suyunun da Bursa’mıza getirilmesiyle inşallah 2050 yılına kadar susuzluk sorunumuz olmayacak. Ancak halkımızdan özellikle istirham ediyorum. Her ne kadar suyumuz olsa da rehavete kapılmadan tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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