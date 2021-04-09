Fabrikadaki yangın akıllı buhar sistemi ile söndürüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bacadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri gelene kadar akıllı buhar sistemiyle söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Caddede yangın çıktı. Bir tekstil fabrikasının bacasından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar fabrikada bulunan akıllı buhar sistemi devreye girerek yangını büyümeden söndürdü. Yangın gerine gelen gelen itfaiye ekipleri ise her ihtimale karşı çatı ve fabrikanın içerisini kontrol etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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