İstanbul Caddesinde trafik düzenlemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Kent MeydanıTerminal Tramvay hattı inşaatı tamamlama işleri kapsamında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Gençosman’daki raylı sistem istasyon üst geçidinin çelik montaj imalatları yapılacak. Bugün (cuma) saat 21:00 ile 05:00 saatleri arasında İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kent MeydanıGençosman raylı sistem üst geçit arasında trafik çift yönlü kapatılacak olup, trafik alternatif güzergâhlardan sağlanacak. Sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli olmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.