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‘Ata tohumları’ toprakla buluştu Yerli ve millî tohumlar Osmangazi’de yetişiyor

İHA

‘Ata tohumları’ toprakla buluştu Yerli ve millî tohumlar Osmangazi’de yetişiyor

Osmangazi Belediyesi, Ekolojik Yaşam Merkezi’nde kurduğu serada, ‘Ata Tohumları’ toprakla buluşturdu. Başkan Mustafa Dündar, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen proje ile üretilebilir, yerli ve millî tohumları çoğaltıp, Türk tarımına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Artan hibrit tohum kullanımı ile birlikte, her geçen yıl ülkemizde üretilebilir yerli tohumların kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı yerli ve millî tohum geliştirme çalışmaları devam ediyor. İthâl tohumun önüne geçip, yerli ve millî tohumun yaygınlaştırılması amacıyla Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki serada, yerli tohumlardan elde edilen fideler yetiştiriliyor.
Ekolojik Yaşam Merkezi bünyesinde başlattıkları çalışmayla, tohumda dışa bağımlılığa son verip, yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ısrarla üzerinde durduğu “Türk Tarımını Güçlendirme” ve“Ata Tohumu Yetiştirme” projesine, bizler de geleneksel ata tohumlarımızı yeniden üretip çoğaltarak, sürdürülebilir üretime katkı sağlamak istiyoruz. Hibrit tohum kullanımının arttığı, geleneksel tarımın, yerli tohumlarımızın yavaş yavaş yok olduğu günümüzde, üretilebilir yerli ve milli tohumlarımızı çoğaltıp üreticimize ulaştırmak istiyoruz” dedi.
Geçtiğimiz yıl başlattıkları çalışmadan çok iyi sonuçlar elde ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ata Tohumuprojesi ile Türk tarımının yerli ve millî tohum ile güçlenmesine katkı sağlamak hepimizin görevi oldu. Geçen yıl elde ettiğimiz tohumlara yenilerini ekledik. Ürün çeşitliliğimizi 78’lerden 25’e çıkardık. Öncelikle fidelik tohumlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Bu çalışmadaki amacımız, halk tabiriyle tavan arasında kalmış diyebileceğimiz orijinal, ata tohumlarımızı bulup onların kalitesini bozmadan, genetiği ile oynanmadan üretilebilir yerli ve millî tohumlar elde etmek” diye konuştu.

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