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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların aşılarını ihmâl etmeyin

İHA

Çocukların aşılarını ihmâl etmeyin

Özel Doruk Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, korona virüsün çocuklardaki etkileri, virüsten korunma yöntemleri, tedavisi ve aşıyla ilgili açıklama yaptı.
Uzm. Dr. Güray, çocuklara yapılacak kadar güvenli bir aşı olmadığı için aşılamaların henüz başlamadığını, ama covid dışındaki diğer çocuk hastalıkları aşılarının ihmâl edilmemesini belirterek, “Çocuklar ve gebelere henüz tam güvenli çalışmalar olmadığı için aşı çalışması yapılmıyor. Ama anne babaların çocukluk çağı aşılarını ihmal etmemeleri gerekiyor” dedi.
Tedavi yönteminden aşıya kadar birçok konuya temas eden Uzm. Dr. Güray, çocuklarda semptomların daha hafif seyretmesi ve yoğun bakım oranlarından da bahsetti. Güray, son aylarda çocuk vak'a sayılarının arttığını ifade ederek, “Mart ayı başından beri Türkiye’de vak'a sayısında bir artış var. Vak'a sayısı 55 binlere kadar ulaştı. Dolayısıyla çocuklardaki dağılım verileri tam bilinmemekle beraber tahmini olarak yüzde 10 olarak biliniyor, vak'a sayıları arttığı için çocuk vak'a sayısında da bir artış var. Çocuklarda bağışıklık sisteminin bu virüse karşı daha uygun bir yanıt verdiği düşünülüyor. Yani virüse karşı savaşacak kadar güçlü bir yanı var ama iltihap oluşturmayacak kadar da dikkatli bir savunma sistemi var aslında çocukların. Yetişkinlere göre daha dengeli bir savunma yaptığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra çocukların akciğerlerinde virüsün bağlandığı reseptörlerin daha az olması sebebiyle zatürree daha az görülmekte. Bazen onlarda da zatürree olabiliyor, ama yetişkinler kadar ağır geçmiyor. Genel olarak Türkiye’deki çocuk vak'alarımızın yaklaşık yüzde 5 ile 20’sinin hastanelere yattığını söyleyebiliriz. Ama bunun yoğun bakıma geçiş oranları binde 6, yüzde 2 civarlarında. Yani yetişkinlerle kıyaslandığında oldukça düşük yoğun bakımı ve ölüm oranları. Bu da az önce söylediğim sebeplerden kaynaklanıyor” dedi.
Çocukları virüsten korunmanın bağışıklık sistemini güçlü tutmakla mümkün olabileceğini fakat bunun yanı sıra çocukluk dönemi aşılarının da büyük önem taşıdığını dile getiren Uzm. Dr. Güray, çocuklara uygulanan tedavi yöntemlerini anlattı. Güray, çocuklarda tedavi yönteminin semptomlara göre değiştiğini ifade ederek şöyle devam etti:
“Maske, mesafe ve temizlik her zaman çocukları korumak için geçerli ama okulların açılmasıyla birlikte biraz vakalar arttı. Sınıftaki mesafelere, çocukların birbiriyle mesafelerine dikkat edilmeli. Bu süreçte anne babalara düşen de çocukların beslenmelerini, uykularını, hijyenlerini ve dolayısıyla çocukluk çağı aşılarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Çünkü bir yandan covidden korkarken diğer yandan o yapılmayan aşılardan kaynaklı bir takım bakteriyel enfeksiyonlardan ağır hastalıklar geçirebilir. Bu bakımdan çocukluk çağı aşılarını da ihmâl etmemekte fayda var. Covid enfeksiyonu geçirince çocuklara yetişkinlere uygulanan tedavi uygulanmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara rutin uygulanan bir antiviral tedavi yok. Ama çocukların ateş, kusma gibi semptomları olduğunda genellikle destek tedavisi uygulanıyor. Zatürree durumlarında ağır enfeksiyonlarda çocuğun tablosu kötüyse o zaman yetişkinlere uygulanan tedavi çocuğa uyarlanıp uygulanabiliyor fakat genel anlamda çocuklara herhangi bir özgün tedavi yapılmadığını söyleyebilirim.”
Çocuklara korona virüs aşısı yapılıp yapılmayacağıyla ilgili sorulara da cevap veren Uzm. Dr. Güray, şu aşamada uygulanan hiçbir aşının çocuklara yapılacak kadar güvenli olmadığını söyleyerek, “Çocuklar ve gebelere henüz tam güvenli çalışmalar olmadığı için aşı çalışması yapılmıyor. Ama güvenlik çalışmaları yapılıyor ve 16 yaşa kadar indirildi. Ama daha küçük yaştaki çocuklar için çalışmalar genişletilecek. Onlardan uygun ve güvenli sonuçlar alınırsa aşılamalar ondan sonra başlayacak. Çok büyük ihtimâlle bu 6 ay ya da 1 yılı bulacaktır. Bizler sağlık çalışanları olarak aşılarımızı olduk. Aşılar geldiğinde hiç ismine, markasına, ülke kökenine bakmadan mutlaka aşımızı olmalıyız. Yerli aşı mutlaka gelecek ama onun gelmesini beklemeden aşımızı sıramız geldiği zaman yapmalıyız. Yerli aşımız şu an faz2 aşamasında tahmin ediyorum ki mayıs ayında faz3 aşamasına geçilecek” ifadelerini kullandı.

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