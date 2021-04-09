İnegöl'de lapa lapa kar yağıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesi beyazlara büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağıyor. Bu mevsimde kar yağdığını görenler şaşırdı. Bursa'nın turizm merkezi olan Oylat tekrar beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar aralıksız devam ediyor. BursaAnkara yolunun Mezitler ve Ümitalan mevkilerinde de kar yağışı hakim. Ancak ulaşımda herhangi bir aksamanın olmadığı öğrenildi.

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