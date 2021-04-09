Nilüfer Belediyespor - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Aylin Nazire Turnaoğlu

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Buse Ünal, Grace Sarah Wilhite, Yasemin Yıldırım, Emily Maglio, Ana Paula Borgo (Buse Kayacan/libero, Sıla Özyürek, Merve Tanıl, Deniz Emrelli, Aslı Tecimer)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anthi Vasililantonaki, Janset Cemre Erkul, Maret Grothues, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Pınar Atasever/libero, Ecem Alıcı, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıccı, Hande Korkut)

SETLER: 25-15, 25-23, 17-25, 22-25, 16-14

SÜRE: 123 Dakika (22, 30, 27, 30, 23)

SARI KART: Alper Hamurcu (5. Set 3-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor)Misli.com Sultanlar Ligi Klasman Grubu 5-6 maçlarının rövanşında Nilüfer Belediyespor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor´u 3-2 yenerek normal sezonu 5. sırada bitirdi ve yeni sezonda CEV Challenge Kupası´nda Türkiye´yi temsil etme hakkı kazandı.

İlk maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor´u deplasmanda 3-1 yenen Nilüfer Belediyespor, rövanş maçında da rakibine geçit vermedi.

Mücadeleye iyi başlayan Bursa temsilcisi, teknik molayı 12-8 önde geçti. Wilhite´ın etkili servisleriyle aradaki farkı açan Nilüfer Belediyespor, 22 dakika süren seti 25-15´lik farklı bir skor ile kazanmasını bildi.

İkinci sette de oyun ritmini koruyan Nilüfer Belediyespor, teknik molaya 12-10 önde girdi. Dönüşte ise direnç gösteren Aydın Büyükşehir Belediyespor, skoru 15-15´e eşitledi. Bu andan sonra her iki takım da başa baş bir mücadele sergilerken, son gülen Yasemin´in servis sayısıyla Nilüfer Belediyespor oldu ve seti 25-23 kazandı.Üçüncü sete iyi başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya da 12-5´lik üstünlükle girdi. Bu sette Nilüfer Belediyespor´un üst üste hataları sonrası farkı açmaya devam eden Aydın temsilcisi, bu seti 25-17 kazanarak maçta kaldı.

Dördüncü sette de her iki takım da hücumlarında etkili olurken, teknik molaya ev sahibinin 12-10´luk skor avantajıyla girildi. Aydın temsilcisi, daha sonrasında savunmasıyla ayakta kalarak son bölüme 20-19 önde girdi. Bursa ekibinin hatalarını iyi değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu seti de 25-22 kazanarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde de heyecan, son sayılara dek sürerken, bu bölümü 16-14 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, maçtan da 3-2 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2021-04-09 19:50:37



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