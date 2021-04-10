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Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza

DHA

Kahvehaneye baskın; kumar oynayan 13 kişiye 41 bin TL ceza


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince kahvehaneye yapılan baskında 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 41 bin 340 TL para cezası uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde, bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, 13 kişinin kumar oynadığını belirledi. Polisleri karşılarında gören şüpheliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kahvehane hakkında 3 bin 180 TL cezai işlem yapan ekipler, 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplamda 41 bin 340 lira ceza yazdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-04-10 00:12:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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