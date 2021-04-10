Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz şekilde halay çektiler

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Bursa'da bir düğün cemiyeti öncesinde onlarca kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayarak maskesiz bir şekilde sokak ortasında halay çekmesi vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı.

Görüntüler merkez Osmangazi İlçesi elmasbahçeler Mahallesi'nde kaydedildi. Bir düğün cemiyeti öncesinde gelin alma merasimi için sokakta buluşan onlarca vatandaş sosyal mesafeyi hiçe sayıp maskesiz bir şekilde dakikalarca halay çekti. Koronavirüs salgınına aldırış etmeyerek davul zurna eşliğinde dans eden düğüncüler, vatandaşlar tarafından tepki ile karşılandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki çekti.

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