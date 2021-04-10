Nilüfer Belediyespor, Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecek

Misli.com Sultanlar Ligi playoff 5.’lik serisi ikinci maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayan Nilüfer Belediyespor, rakibini 32 yenerek seride 20 öne geçti. Bu sonuçla sezonu 5. sırada bitiren Nilüfer Belediyespor, Türkiye’yi CEV Volleyball Challenge Cup’ta temsil etme şansı elde etti.

Voleybolda başarılı bir sezon geçiren Nilüfer Belediyespor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek bu başarısını taçlandırdı. Sultanlar Ligi’nde normal sezonu Vakıfbank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra, Türk Hava Yolları’nın ardından 5. sırada tamamlayarak playoff etabında oynama hakkı elde eden Nilüfer Belediyespor, başarısını playoff turunda da sürdürdü. Playoff’ta ilk rakibi Sistem9 Yeşilyurt karşısında rakip takımda görülen korona virüs vakaları sebebiyle hükmen galip sayılan Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla bir üst tura yükseldi. Playoff 56 etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor, serinin ilk maçını deplasmanda 31 kazandı. Serinin ikinci maçında rakibini Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırlayan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmaya hızlı başladı. Teknik molaya 128 önde giren yeşil mavibeyazlı ekip, etkili ataklar sergilediği ilk seti 2515 kazanarak, durumu 10’a getirdi. Maçın ilk setinin ardından kıran kırana bir mücadele yaşandı. Her iki takımın karşılıklı sayı bulduğu ikinci seti Nilüfer Belediyespor, 2523 önde tamamladı. İkinci setin ardından etkili olmaya başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, sayı üstünlüğünü elinden bırakmadı ve üçüncü seti 1725 bitirerek durumu 21’e taşıdı. Nefes kesen anların yaşandığı maçın dördüncü setini de 2225 tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bu skorla durumu 22’ye getirdi. Maçın kazananını belirleyen tiebreak seti de, büyük heyecana sahne oldu. Tiebreak setine önde başlayan Nilüfer Belediyespor, rakibinin atakları karşısında istediği savunmayı sahaya yansıtamayınca skor 1414 oldu. Uzatmalara giden tiebreak setini 1614 kazanan Nilüfer Belediyespor, maçtan da 32 galip ayrıldı. Aldığı galibiyetle playoff serisinde durumu 20’a getiren Nilüfer Belediyespor, Sultanlar Ligi’ni 5. sırada tamamlamış oldu.

Bu sonuçla Türkiye’yi CEV Volleyball Challenge Cup’ta temsil etmeye hak kazanan Nilüfer Belediyespor, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sahada teknik heyet ve sporcularla bir araya gelen yönetim, ekibi kutlayarak sevinçlerini paylaştı.

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