Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Son haftalardaki istikrarsız sonuçlarının ardından Play-Off hattından uzaklaşan Bursaspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
TFF 1'inci Lig´de Play-Off hedefi mucizelere kalan Bursaspor, 29'uncu hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı´nda oynanacak olan randevu, saat 16.00´da başlayacak. Maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan´ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Emrah Ünal yapacak.
Bursaspor, haftaya 40 puan ile 9. sırada girdi. Bursa temsilcisi, deplasmanda oynadığı 14 maçta 18 puan topladı. Bursa ekibi, bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İstanbul ekibi ise 38 puan ile 11'inci basamakta yer alıyor. Bereket Sigorta Ümraniyespor da 14 maçta 19 puan toplarken; 5´er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 4 beraberlik aldı.
İki ekip, bugüne kadar 5 kez resmi karşılaşmalarda kozlarını paylaştı. Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 3´ünü kazanırken, diğer karşılaşmalarda ise beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, bu puan kayıplarını rakibiyle oynadığı son iki maçta yaşarken, ligin ilk yarısında Bursa´da oynanan mücadeleden konuk ekip 3-1´lik galibiyetle ayrıldı.
Son maçlarında istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor, Play-Off hedefinden uzaklaştı. İstanbulspor, haftayı galibiyet ile noktalarken, 6'ncı sıradaki ekip Bursaspor ile olan puan farkını da 11´e yükseltti. Son 10 randevusunda yalnızca 3 galibiyette kalan Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 6´sını ise kaybetti. Yeşil beyazlılar, son olarak evinde Altay´a 3-1 mağlup oldu.
Bursaspor´da bu zorlu mücadele öncesinde eksikler de can sıkıyor. Son olarak sakatlanan İsmail Çokçalış´ın ön çapraz bağları koparken, genç oyuncu en az 6 ay forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Altay maçında oynayamayan Emirhan Aydoğan´ın ise cezası sona erdi. Öte yandan sarı kart sınırındaki Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Ozan İsmail Koç ve Kerem Şen de kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-10 10:58:51
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