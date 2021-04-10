İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'ncü katından asansör boşluğuna düşen Osman Mutlu (21) ağır yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, İstikbal Caddesi´nde meydana geldi. Osman Mutlu, inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Mutlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mutlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-10 13:06:00



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