Alerjik Rinit yaşam kalitenizi düşürmesin

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, yetişkinlerdeki belirgin iş gücü kaybı, çocuklarda da okul başarısında azalma görülmesine neden olan alerjik rinitin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, hemen her yaş grubunda ortaya çıkabilen alerjik rinit (saman nezlesi) hastalığını 'toplumda sık görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsızlık olarak tanımladı. Alerjik rinit ve tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kasapoğlu, “Anamnez, yani öykü alındıktan sonra her hastaya detaylı fizik ve endoskopik muayene yapılması önemli. Alerjik rinitte nazal mukoza genellikle soluk, ödemli ve şişkin görünümdedir. Alerjik rinitte bunun yanında gözler altında koyu renkte alanlar (allergicshiners) gözlenir. Bunun yanında alerjik rinitli hastalarda konjonktivitin daha çok eşlik ettiği ve bu hastalarda astım ve atopik dermatit gibi diğer alerjik durumların da eşlik edebileceği akılda tutulmalıdır. Alerjeni saptamada ciltten yapılan ve kandan yapılan alerji testleri yapılabilmekte, kişinin korunması gerektiği etken ya da etkenler saptanabilmektedir. Eşlik eden yandaş problemler de varsa, bunların endoskopik muayenelerle saptanarak tedavi edilmesi, alerji tedavisinin de daha etkin olarak uygulanabilmesine yardımcı olmaktadır” dedi.

Tedavide öncelik korunmadır

Tedavide ilk önceliğin alerjenlerden korunma olduğunu belirten Prof. Dr. Fikret Kasapoğlu, "Mevsimsel ya da yıl boyu olması özelliklerine göre hastalara önerilerde bulunulmakta ve uygun medikal tedaviler düzenlenmektedir. Medikal tedaviler yanında cerrahi olarak burun etlerinin radyofrekans yöntemleriyle küçültülmesi ve gerekli durumda eşlik eden anatomik deformitelerin düzeltilmesi alerjik rinit tedavisinin başarısını artırmaktadır. Alerjik rinitin gözardı edilmesi durumunda astım gibi daha ciddi alt solunum yolu problemleri gelişebileceği unutulmamalıdır’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.