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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da polise 10 Nisan sürprizi

İHA

Bursa’da polise 10 Nisan sürprizi

Bursa Gemlik’te polise ihbarda bulunan bir vatandaş, gelen ekibe 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle pastalı kutlama yaptı.
112 polis ihbar hattını arayan İsmail Polater, aile içi şiddet ihbarında bulundu. Daha önce evinin teras katında yaş pasta ve ikram masası hazırladı. Polislerin eve gelmesi sırasında pastadaki mumları yakan ev halkı alkışlayarak gelen ekiplerin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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