Şampuanları pantolonunun içine sokarak çaldı; o anlar kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, markete giren kimliği belirsiz kişinin, raftan aldığı 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çalma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün ilçeye bağlı Sinanbey Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, içeri girip, bir süre reyonları gezdikten sonra marketten çıktı. Müşterinin hareketlerinden şüphelenen market sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerden şüphelinin, 4 şampuanı da pantolonunun içine sokarak çaldığı tespit edildi. Market sahibi, görüntülerle birlikte polise gidip, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-10 16:38:26



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