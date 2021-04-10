Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi´ne yükseldi



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: Şahin Başol

HAKEMLER: Abdullah Uyanık, Burak Pehlivan, Sadettin Baycan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ferda Yıldız, Mürüvvet Uca 17, Gülşah Çelebi, Saynur Tozlu 1, Dilek Dedeoğlu 2, Yağmur Bul 6, Betül Pehlivan 2, Sasha Goodlett 29, Gamze Zeren 9

FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR: Breanna Richardson 15, Revaziye Gönül Dönmez 12, Zilan Gülsüm, Deniz Şanlı 14, Aslı Sevinç 8, Yağmur Öztürk 7, Yasemin Güneş 3

1.PERİYOT: 14-17

DEVRE: 36-25

3.PERİYOT: 57-45Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor´u mağlup etmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ligin bitimine 4 hafta kala Kadınlar Basketbol Süper Ligi´ne yükselmeyi garantiledi.

Kadınlar Basketbol Ligi´nde bu sezon harikalar yaratan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, emeklerinin karşılığını aldı.

Ligde fırtına gibi esen sezon öncesinde düzenlenen Federasyon Kupası´nda final oynayarak iddiasını ortaya koyan Bursa ekibi, 26. hafta mücadelesinde sahasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor´u 66-59 mağlup ederek daha önce bir çok kez kapısından döndüğü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi´ne yükselmeyi başardı. Rakibiyle Şahin Başol Spor Salonu´nda karşı karşıya gelen Bursa ekibi, elde ettiği sonuçla bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve bu sezonki başarısını da taçlandırmış oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-10 16:46:08



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