(Özel) Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket Bursa'da kamyonet sürücüsü uygulama noktasını görünce ana yolda geri geri kaçmaya çalıştı

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Bursa'da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün uygulama noktasını görünce geri geri kaçtığı görüldü.

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