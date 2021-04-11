(Özel) Dev kayalarda erken Roma dönemine ait figürler gizemini koruyor

Tarih boyunca 4 medeniyete başkentlik yapan Bursa'nın İznik ilçesinde dev kayaların üzerinde figürler bulundu. Figürlerin erken Roma dönemine ait olduğu tahmin edilirken, ne anlama geldikleri ise gizemini koruyor.

Medeniyetler beşiği İznik ilçesinden tarih fışkırmaya devam ediyor. İznik’e bağlı Derbent Mahallesi’nde dev kayaların üzerinde erken dönemine ait olduğu tahmin edilen figürler bulundu. Ormanın içerisinde yer alan ve 10 kilometrelik yürüyüş yolunun sonunda ortaya çıkan eserler 17 figürden oluşuyor.

Figürlerin dev kayalıklara o zamanın şartlarında nasıl işlendiği ise merak konusu oldu. Tarihçiler ise kayalıklarda yer alan figürlerin İznik Konsülü'nün aldığı karar doğrultusunda aforoz ve idam edilen din adamlarına ait olduğunu iddia etti.

İznikli yerel tarihçi Yalçın Öztürk, “Milattan sonra 325 yıllarında İmparator Konstantin zamanında İznik’te toplanan papazların bir bölümü aforoz edildi. Bunların içinde papaz Arius da vardı. Arius’u öldürmeye göze almadılar ve onu sürgüne gönderdiler. Ona inanan 50 papaz da bu kayaların olduğu tepeye getirilerek öldürüldü. Ölen papazların sevenleri bu kayalarda anılarını yaşatmak için röfleylerini yaptı. Şu aradaki çukurda 50 papazın cesedi vardır” diye konuştu.

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